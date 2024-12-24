Çin'de aracıyla 30 kişiyi yaralayan adama idam cezası!
Çin'de ilkokul önünde bekleyen öğrenci ve velilere aracıyla kasten çarparak 30 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan hakkında mahkeme kararını verdi. Yaklaşık bir ay süren yargılama sonucunda sanık idam cezasına çarptırıldı.
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde 19 Kasım'da ilkokulun önünde öğrenci ve velilere aracıyla çarpan 39 yaşındaki Huang Vın adlı zanlı hakkında verilen ceza belli oldu.
Changdı Orta Halk Mahkemesi, sanığın 'mali kayıplar ve ailevi sorunlardan kaynaklanan duygusal sıkıntılar' nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.
İki yıl ertelemeli idam
Sanığın tamamen kötü niyetle gerçekleştirdiği eylemde masum ilkokul çocuklarını bilerek hedef aldığı, aracıyla çarpmak üzere özellikle kalabalığın toplandığı bir vakti seçtiği ifade edilen kararda, bu yüzden iki yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Çin kanunlarına göre sanığın cezası, iki yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek. Saldırıda 18'i çocuk 30 kişi yaralanmıştı.