Çin’de bir liman terminali virüs nedeniyle kapatıldı

Çin’in Ningbo-Zhoushan limanından bir yetkili dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Ningbo-Zhoushan limanında bir konteyner limanının, bir personelin 10 Ağustos'ta yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif sonuç vermesi ardından operasyonu askıya aldığını söyledi.

Ningbo Zhoushan Port Company Ltd'nin bir yan kuruluşu olan Ningbo Meidong Container Terminal Corp, çarşamba günü yerel saatle 03:30'dan itibaren tüm yükleme ve kaldırma hizmetlerini askıya aldı.

Refinitiv tarafından izlenen verilere göre, 29 Temmuz'daki 53 gemiden, çarşamba günü Ningbo Zhoushan limanının dışında yirmi sekiz konteyner gemisi sırada bekliyor.

Ningbo Zhoushan Limanı genel müdür yardımcısı Jiang Yipeng, "Meidong firması, personelin COVID-19 testinin pozitif çıkmasından hemen sonra tüm operasyonları durdurdu ve liman bölgesini kapattı" dedi.

Çin'in elleçleme hacmi bakımından Şanghay'dan sonra en büyük ikinci konteyner limanı olan Ningbo Zhoushan limanı, ilk yedi ayda yıllık yüzde 17,1 artışla 18,68 milyon yirmi fit eşdeğeri (TEU) elleçledi.

Liman, Çin-Avrupa, Çin-Orta Doğu ve "OCEAN Alliance" hatlarındaki konteynerlerin elleçlendiği Meidong için ayrı bir veri açıklamadı.

Ningbo şehir yönetiminden bir yetkili, Meidong limanında COVID-19 testi pozitif çıkan çalışanın, bu yıl ocak ve mart aylarında Sinovac'ın COVID-19 aşısından iki doz olduğunu söyledi

Ön kontroler durumun asemptomatik bir enfeksiyon olduğunu gösteriyor. Ningbo otoritesi, suşun genom dizisini belirlemek için daha fazla araştırma yürütüyor.

Ningbo da dahil olmak üzere doğu Çin'deki limanlar, temmuz ayı sonlarında meydana gelen bir tayfun üretimin yavaşlamasına ve geçici liman tıkanıklığına neden olmuştu.