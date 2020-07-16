Çin'de büyüme beklentileri aştı

16 Temmuz 2020

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ikinci çeyrekte Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 büyüdü. Bu, ilk çeyreğe göre de yüzde 11,5'lik bir büyüme anlamına geliyor.



Ekonomistler ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralan Çen ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,6 büyümesini bekliyorlardı.



Yılın ilk 6 ayına bakıldığında ise Çin ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,6 daraldı.



Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Liu Aihua yaptığı açıklamada, "Ulusal ekonomi salgının olumsuz etkisinin üstesinden yılın ilk yarısında geldi, büyümede eskiye dönüş ve kademeli toparlanma ivmesini kanıtladı" ifadelerine yer verdi. Liu, Çin'in ekonomi politikasında esnekliğini devam ettireceğini ve ekonomide toparlanmanın yılın ikinci yarısında da süreceğini vurguladı.

Çin Başbakanı Li: Çin'in uzun vadeli güçlü ekonomik büyümesinin temel göstergeleri değişmedi, değişmeyecek



Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerden daha iyi bir büyüme gösterdiğine işaret eden veriler sonrası açıklama yapan Başbakan Li Keqiang, Çin'in uzun vadeli güçlü ekonomik büyümetemel göstergelerinin değişmediğini ve değişmeyeceklerini söyledi.



Li, bu açıklamaya global CEO'lara gönderdiği bir mektupta yer verdi. Mektubun içeriğine ilişkin başka bir bilgiye açıklanmadı.

Çin'in sanayi üretimi Haziran'da yüzde 4,8 büyüdü



Çin'in sanayi üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüdü. Sanayi üretimi Nisan'da yüzde 3,9 ve Mayıs ayında yüzde 4,4 büyümüştü.



Ekonomistler Haziran ayında sanayi üretimninde yüzde 4,7-4,8 büyüme bekliyorlardı.

Haziran ayında sanayi üretimi Mayıs ayına göre de yüzde 1,3 arttı. Perakende satışlar ise Haziran'da Mayıs'a göre yüzde 1,34 artsa da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 geriledi. Beklentiler, Mayıs ayında yüzde 2,8 düşen perakende satışların Haziran ayında yüzde 0,3 büyüyeceği yönöndeydi.