Çin'de büyüyen 'pazar' yatırımcının radarında

24 Aralık 2017

Çin'de orta sınıfın büyümesi ve artan şehirleşmeyle beraber evcil hayvan pazarı, ülkede en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline geldi.

Araştırma şirketi Euromonitor'un verilerine göre, Çin'de evcil hayvan pazarı bu yıl yüzde 20'lik büyümeyle 2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2022 yılına kadar 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Evcil hayvan pazarının en büyük olduğu ülkelerden ABD'de pazardaki yıllık büyüme bu yıl yüzde 2 olarak gerçekleşti. Yani Çin'de evcil hayvan pazarı, ABD'dekine oranla 10 kat daha hızlı büyüdü.

Yaşlı nüfusun ve evli çiftlerin artışı etkiledi

Çin'de, yaşlı nüfusun ve evli çiftlerin artması da evcil hayvan beslemek isteyenlerin sayısındaki artışta etkili oluyor.

Ülkede evcil hayvanlara özel ürün ve mama üreten şirketlerin sayısı hızla artıyor. Ayrıca büyük kentlerde veteriner ve pet shop'ların hızla yaygınlaşması da dikkat çekiyor.

Mao, evcil hayvan beslemeyi yasaklamıştı

Evcil hayvan pazarındaki büyüme, Çin'deki değişimin de göstergelerinden biri. Çin'in komünist lideri Mao Zedong döneminde, "fazla burjuva" bir alışkanlık olduğu gerekçesiyle evlerde evcil hayvan beslemek yasaktı.

Yulin kentinde her yıl düzenlenen ve köpek etinin tüketildiği festival de, dünyada hayvan hakları savunucularının tepkisine yol açıyor.

Yatırımcıların da dikkatini çekti

Çinli New Hope Group şirketinin Başkanı Liu Yonghao, "Çin pazarındaki potansiyel çok büyük. Özellikle gençler evcil hayvanlarına büyük paralar harcıyorlar" dedi.

Hong Kong merkezli fon şirketi Harvest Global'in yatırım direktörü Thomas Kwan da, 2018'de yatırım yapacakları alanların başında evcil hayvan piyasası bulunduğunu vurguladı.

İthal edilen ürünler arasında evcil hayvan ürünlerinin payı giderek artarken, bu alanda üretim yapan şirketlerin hisselerindeki artış da dikkat çekiyor. Şenzen merkezli Yantai China Pet Foods şirketinin hisseleri, ağustos ayında yüzde 60 arttı.

Kaynak: Reuters