Çin'de COVID-19'dan 14 ay sonra ilk ölüm

Çin'in Jilin eyaletinde 2 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 2021 Ocak ayından bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde 2 bin 228 yeni COVID-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Vakaların bin 674'ünün salgındaki son dalganın merkezi olan Jilin eyaletinde tespit edildiği, aynı eyaletteki 2 kişinin ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylece ülkede 2021 yılının ocak ayından bu yana COVID-19 kaynaklı ilk ölümler kayda geçti. Çin anakarasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 638'e yükseldi. Ölümlerin çoğu 2020 yılının başında Wuhan kentinde kayıtlara geçmişti.

Çin’de COVID-19'a karşı aşılama oranının yüzde 87,8’e ulaştığı belirtilirken, 60 yaş üstü 264 milyon kişiden 52 milyonunun ise aşı yaptırmadığı bilgisi paylaşıldı.

"Sıfır vaka" politikasına devam

Son dalganın yaşanmasında görev ihmalinde bulundukları gerekçesiyle 60’ın üzerinde Komünist Parti yetkilisi de görevinden alındı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, salgınla mücadele konulu Politbüro toplantısında ülkenin "sıfır vaka" politikasının süreceği mesajını vermiş, salgını zamanında kontrol edemeyen yerel yetkililerin sorumlu tutulacaklarını belirtmişti.