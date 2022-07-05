Çin'de COVID-19'un Omicron alt varyantı "BA5" ilk kez Şian'da görüldü

"cnwest.com" internet sitesinin haberine göre, kentte son 24 saatte kaydedilen 9 yerel kaynaklı vakada virüsün Omicron alt varyantı BA5'e rastlandı. Vakalar, Çin'de BA5 alt varyantının yol açtığı ilk yerel kaynaklı yayılma oldu.

Şaanşi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Cang Yi, "Omicron BA5 alt varyantı, daha önceki BA2.2 alt varyantından çok daha bulaşıcı, hızlı yayılıyor ve aşılara direnç kabiliyeti daha güçlü." ifadesini kullandı.

Karantina tedbirleri

Yerel yönetim salgın nedeniyle şehri düşük, orta ve yüksek riskli kontrol bölgelerine ayırırken, vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Şehirden ayrılmak isteyenlere son 48 saat içinde yapılmış COVID-19 testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu getirildi.

Şehirde yarından itibaren bir hafta süreyle hareket kısıtlamaları uygulanacak, toplu etkinlikler yasaklanacak. Gıda marketleri, eğlence merkezleri, kütüphaneler ve sinemalar kapatılacak, restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verecek. Düğün törenleri ve yemekli toplantılar iptal edilirken, cenazelere katılım sınırlanacak.

Öte yandan, ilk ve orta dereceli okullar ile ana sınıflarının yaz tatiline erken girmesine karar verilirken, üniversite ve yüksek okul öğrencilerine kampüslerinden çıkmaları yasaklandı.

Delta kaynaklı vakalar nedeniyle karantina ilan edilmişti

Şian'da, 4 Aralık 2021'de Pakistan'dan gelen bir uçaktaki Delta varyantı taşıyan vakalardan kaynaklandığı bildirilen yayılma nedeniyle kapanmaya gidilmişti. İki bin vaka görülmesinin ardından 23 Aralık 2021'de tüm kentte karantina ilan edilmişti.