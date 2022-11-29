Çin'de COVID artıyor görünüm kötüleşiyor

Ülke genelinde kentlerde bazı semtlerde kapanma önlemleri alındı, kitlesel test uygulaması başladı. Önlemler kamuoyunda memnuniyetsizliğini körüklerken, üretim cephesinde imalat kapasitesi düşüyor. Çin’de Volkswagen’ın üretime ara vermesinin ardından dünyanın en büyük iPhone fabrikası, işçiler ve güvenlik personeli arasında çıkan kavgalarla sarsıldı. Çin ekonomisinde beklenenden daha sert seyreden ekonomik yavaşlama, özellikle ülke içi talebi olumsuz etkiliyor. Çin'e her yıl yüz milyarlarca dolarlık ürün ve emtia satan Japonya, Güney Kore ve Avustralya, bu durumun etkilerini hissedebilecek ülkelerin başında geliyor.

Başkent Pekin'in en kalabalık semti Chaoyang'da sokaklar, bu hafta çoğunlukla boştu. Lüks mağazaların bulunduğu Sanlitun'a sessizlik hakimken, dışarıda en çok evden çalışanların verdiği yemek siparişlerini taşıyan kuryelerin olduğu görüldü.

Büyüme tahmininde gerileme

Bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde uluslararası yatırım bankası Nomura’nın Çin ile ilgili yayınladığı analizde dikkat çekiciydi. Nomura, dördüncü çeyrek için Çin'in gayrisafi yurtiçi hasıla tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,4'e çekti. Bir yıllık büyüme tahminiyse yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e indirdi. Bu oranlar, Çin'in resmi büyüme hedefi olan yüzde 5,5'in çok altında. Nomura, Çin'in önümüzdeki yılki gayrisafi yurtiçi hasılasındaki büyüme tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 4'e indirdi ve raporda “Yeniden açılma sürecinin yüksek maliyetli ve uzun olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu arada Çin’de yeterli likidite sağlamak için bankalardaki nakit rezervlerinde zamanında kesinti yapacağını ve diğer para politikası araçlarının aktif bir şekilde devreye alınması da bekleniyor. Çin borsaları bugün düşüş yaşarken, rekor düzeydeki günlük COVID vakaları, yeni ekonomik teşviklerin sağladığı iyimser havayı bozdu.

Yaygın vakalar, kapanma önlemleri

Çin'de dün 31 bin 444 yeni yerel vaka tespit edildi. Bu vaka sayısı, 13 Nisan'da tespit edilen ve Çin'in 25 milyon nüfuslu finans merkezi Şanghay'da iki ay süren kapanma önlemlerini beraberinde getiren vaka sayısının rekorunu kırdı.

Şimdiyse Çin'in farklı bölgelerinde yeni vakaların patlak verdiği gözleniyor. Güneydeki Guangzhou, güneybatıdaki Chongqing, en çok vaka belirlenen kentler. Chengdu, Jinan, Lanzhou ve Xian'da da her gün yüzlerce yeni vaka tespit ediliyor.

Finans şirketi Nomura, Çin gayrisafi yurtiçi hasılasının beşte birinden fazlasının kapanma önlemine tabi olduğunu tahmin ediyor. Bu, İngiliz ekonomisinden daha büyük bir pay anlamına geliyor. Resmi vaka sayıları küresel standartlara göre düşük sayılsa da Çin, her enfeksiyon zincirini kırmaya çalışıyor. Ancak bu, hızlı bulaşan Omicron varyantıyla mücadele edeceği ilk kışı geçirecek olan Çin için zor olabilir. Kent çapında kapanma gibi geniş kapsamlı önlemlerden kaçınmaya çalışan Çin, son zamanlarda kitlesek test ve karantina uygulamasına ilişkin bazı kuralları gevşetmeye başlamıştı. Bunun yerine artık kentlerde daha yerel ve önceden halkın haberdar edilmediği kapanma önlemleri uygulanıyor. Pekin'de çok sayıda kişi, yaşadıkları bölgelerde üç günlük kapanma uygulanacağı bilgisi aldıklarını söyledi.