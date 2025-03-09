Çin'de dezenflasyonist baskı arttı; tüketici fiyatları Şubat'ta beklentilerin üzerinde geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, tüketici fiyat endeksinin Şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 0,7 düştüğünü ve önceki ayda görülen yüzde 0,5'lik artışın tersine döndüğünü söyledi. Analistlerin beklentisi yüzde 0,5 düşüş olacağı yönündeydi.

Ekonomistler, fiyat düşüşünün kısmen bir yıl önceki aynı dönemdeki yüksek bazdan kaynaklandığını söyledi. Geçen yıl bir hafta süren "Ay Yeni Yılı" tatili Şubat ayına denk gelmiş ve fiyatlar gerilemişti.

Yine de ekonomistler, bugünkü olumsuz okumanın, yakın tarihli bir teşvik dönüşünden sonra bile, politika yapıcıların temkinli Çinli haneleri cüzdanlarını açmaya ikna etmek için çok şey yapması gerektiğini gösterdiği konusunda uyardı.

Geride kalan çarşamba günü Çin'in yıllık yasama oturumuna hitaben yayınlanan bir raporda, Çin Başbakanı Li Qiang, bu yıl dünyanın ikinci büyük ekonomisi için yaklaşık yüzde 5'lik iddialı bir büyüme hedefi duyurdu ve Pekin'in ABD'den daha fazla ticaret saldırısına hazırlanmasıyla birlikte hükümet borçlanmasını artırma ve iç tüketimi canlandırma sözü verdi.

Pekin, tüketici enflasyon hedefini ise 2025 için yaklaşık yüzde 2'ye düşürdü. Bu, yirmi yıldan uzun süredir en düşük seviye ve önceki yıllarda sert bir hedef yerine yumuşak bir tavan görevi gören uzun süredir devam eden yüzde 3 hedefinden bir sapma anlamına geliyor.

Çin Maliye Bakanı, Perşembe günü hükümetin iç ve dış belirsizliği gidermek için yeterli politika araçlarına ve esnekliğe sahip olduğunu söyledi ve ekonomik büyüme saparsa ek teşvik önlemlerinin geleceğine işaret etti.

Tüketici fiyatlarında düşüş gerçekleşti

Bugünkü veriler tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 düşüş olduğuna işaret etti.

Veriler ayrıca Çin'in üretici fiyat endeksinin Ocak ayındaki yüzde 2,3'lük düşüşün ardından Şubat ayında bir yıl önce aynı aya göre yüzde 2,2 düştüğünü gösterdi. Ükonomistler, üretici fiyatlarının yüzde 2,1 düşmesini bekliyordu.

Üretici fiyatları iki yıldan fazla bir zamandır negatif bölgede seyrediyor.

Üretici fiyatlarında aylık bazda düşüş bir önceki ay görülen yüzde 0,2'nin ardından yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı.