Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 8 ayda yüzde 5,1 düştü

Çin'deki ekonomik yavaşlamanın süregelen bir işareti olarak, doğrudan yabancı yatırımların (FDI) azaldığı gözleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-ağustos döneminde yıllık yüzde 5,1 azalarak 118 milyar dolar oldu.

Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlar, 2023'ün ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttıktan sonra, nisandan itibaren yıllık bazda düşüş kaydetmişti.

Bakanlık yetkilileri, düşüşe gerekçe olarak, "küresel ekonomik toparlanmanın yavaş seyretmesi" ve "geçen yılki yüksek bazı" gösterdi.

Ülkenin ihracatı 4 aydır, ithalatı ise 8 aydır azalıyor

Ülkede 8 ayda kurulan yabancı şirket sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 33 arttığına dikkati çeken yetkililer, bunun "yabancı işletmelerin Çin'e uzun vadeli yatırıma dair güvenini gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Doğrudan yabancı yatırımlarda ikinci çeyrekte devam eden düşüş eğiliminde, dış koşulların yanı sıra Çin ekonomisindeki ivme kaybının etkisinin olduğu görülüyor.

Düşüş eğilimi, yatırımlar kadar dış ticareti de etkiliyor. Ağustosta Çin'in ihracatı, yıllık bazda yüzde 8,8, ithalatı ise yüzde 7,3 düşüş kaydetmişti. Ülkenin ihracatı 4 aydır, ithalatı ise 8 aydır azalıyor.