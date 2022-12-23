Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 12,2 arttı
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) yılın 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artış kaydetti.
AA
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Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-kasım döneminde yıllık yüzde 12,2 artışla 178,08 milyar dolara ulaştı.
Bu dönemde Güney Kore'den gelen yatırımlar yuan bazında yüzde 122,1, Almanya'dan yüzde 52,6, İngiltere'den yüzde 33,1 ve Japonya'dan yüzde 26,6 artış gösterdi.
Aynı dönemde Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI) ise yıllık yüzde 3,6 artarak 102,66 milyar dolara ulaştı.