Çin'de 'ekonominin barometresi' ilk kez açıklanmadı

Çin'de ülkenin önde gelen e-ticaret şirketleri, çevrim içi alışveriş festivali "11 Kasım Bekarlar Günü"ndeki toplam satış rakamlarını saklı tutmayı tercih etti.

Her yıl düzenlenen festivalde, 1-11 Kasım'da devam eden çevrim içi indirimli satışlar dün sona ererken, festivale öncülük eden e-ticaret devi Alibaba ve rakibi Jing Dong (JD.com), her yıl açıkladıkları brüt satış hacmini bu kez saklı tuttu.

Alibaba'dan yapılan açıklamada, şirket bünyesindeki Tabao ve TMall gibi çevrim içi alışveriş platformlarındaki satışların, "makro ekonomik zorluklara ve COVID-19 bağlantılı etkilere rağmen geçen yılki brüt hacme yakın performans gösterdiği" belirtildi.

Şirket geçen yılki satışların 10 günde 540,3 milyar yuana (o günün kuruyla yaklaşık 84,5 milyar dolar) ulaştığını açıklamıştı. Çevrim içi satışlardan elde edilen gelir önceki yıla göre yüzde 8,45 artarken, yıllık gelir artışı oranı, festivalin organize edildiği 2009'dan beri ilk kez tek haneye gerilemişti.

Alibaba'nın Tabao ve TMall platformlarının Endüstri Geliştirme ve Operasyon Merkezi Başkanı Çui Şue, bu yılki festivalin, "Çin'in tüketim endüstrisinin direncini ve canlılığını yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.

Şue, bu yılki festivaldeki amaçlarının "platformdaki satıcıların operasyonlarında güveni geliştirmek olduğunu" belirtti.

Alibaba'nın rakibi Jing Dong (JD.com) da brüt satış hacmini açıklamadı ancak bu yılki Bekarlar Günü kampanyasının "rekor kırdığını" ifade etti. Şirket, geçen yıl 10 günde 349,1 milyar yuan (o günün kuruyla yaklaşık 54,5 milyar dolar) brüt satış hacmi elde ettiklerini bildirmişti.

Ekonominin barometresi olarak görülüyor

Bekarlar Günü alışveriş festivalindeki satışlar, Çin'de tüketici harcamalarının ve ülke ekonomisinin genel durumunun barometresi olarak değerlendiriliyor.

Şirketlerin brüt satış hacimlerini açıklamamasında, satışlarda umulan artışların gerçekleşmemesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl Çin'de düzenleyici kurumların, Alibaba ve diğer büyük internet şirketlerine açtığı tekel soruşturmaları nedeniyle satışlar sönük geçmişti.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin'de bu yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki COVID-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, COVID-19 salgınının ilk aylarından bu yanaki en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Ekonomik göstergeler toparlanmanın dalgalı seyrettiğini ortaya koyarken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Çin ekonomisi, ilk üç çeyrekte yüzde 3 büyüme kaydetmişti.

Çin, COVID-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.