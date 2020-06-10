Çin'de enflasyon 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetti

10 Haziran 2020

Çin'de üretici fiyatları son dört yılın en sert düşüşünü yaşarken koronavirüs salgınının ticaret akışını bozması ve küresel talebi düşürmesinin üretim sektörü üzerinde oluşturduğu baskı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Koronavirüs salgını Çin'in ABD ve Avrupa gibi pazarlarla olan ticaretini etkileyerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde üretim yatırımları ve istihdam üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

Çin Ulusal İstatistik Kurumu (NBS) üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Mayıs ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3.7 düştüğünü açıklarken bu düşüş Mart 2016'dan bu yana yaşanan en büyük düşüş oldu.

Reuters anketine katılan ekonomistler bu düşüşün yüzde 3.3 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Nisan ayında bu düşüş yüzde 3.1 seviyesindeydi.

Singapur'daki OCBC Bankası'nın Çin ekonomistlerinden Tommy Xie "ÜFE'deki negatif seyrin yakın gelecek için yeni normal olması muhtemel" dedi.

NBS'den yapılan açıklamada ÜFE'deki düşüşün petrol ve doğalgaz sektörü fiyatlarındaki yüzde 57.6'lik düşüş ve petrol, kömür ve diğer yakıtların işlenmesi sektöründeki yüzde 24.4'lük düşüşten kaynaklandığı ifade edildi.

NBS aylık bazda üretici fiyatlarının biraz toparladığını, Nisan ayında yüzde 1.3 seviyesinde olan düşüşün Mayıs ayında yüzde 0.4 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Mayıs ayında küresel çapta yaşanan koronavirüs yasakları talebi düşürmeye devam ederken, ithalattaki düşüşün artması imalat sektörü üzerindeki baskının artacağına işaret etmekteydi.

Fabrikatörlerin katıldığı resmi ve özel anketler de ihracat siparişlerinde ciddi düşüş olduğunu gösteriyor.

Beijing, ilk çeyrekte kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana ilk kez küçülen Çin ekonomisini canlandırmak için geçtiğimiz aylarda finansal ve parasal teşvik programları hazırlamıştı.

Çin'in 2020 yılı için büyüme tahmini açıklamaması Beijing'in çok agresif teşvikler uygulamama konusundaki dikkatli tavrını devam ettireceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak ekonomik verilerin zayıf gelmesi bu yılın istihdam ve işsizlik hedeflerini tutturmak için karar alıcıların üzerinde yeni destek paketleri oluşturma baskısı yaratabilir.

Kaynak: Reuters