Çin'de enflasyon ağustosta yüzde 2,4'e geriledi

09 Eylül 2020

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Ağustos ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,4 arttı.



Temmuz ayında ise fiyatlarda yıllık artış yüzde 2,7 olmuştu. Beklentiler ağustos ayında enflasyonun yüzde 2,5 olacağı yönündeydi.

Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı. Enflasyon temmuzda yüzde 0,.6 seviyesindeydi.

Gıda fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttığı ağustos ayında, gıda dışı fiyatlarda artış yüzde 0,1 seviyesinde kaldı.



Üretici fiyatları düştü

Çin'de ağustos ayında üretici fiyatları ise beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 geriledi. Ağustos ayında üretici fiyatları yıllık yüzde 2,4 düşmüştü.

Ağustos ayında üretici fiyatları global piyasalarda talebin toparlanma işaretleri göstermesine bağlı olarak bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.