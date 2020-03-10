Çin'de enflasyon yavaşladı

10 Mart 2020

Şubat ayında tüketici fiyatlarında artış ocak ayına göre yavaşlasa da hükümetin koronavirüsün ekonomik etkileri ile başa çıkmak için açıkladığı teşvik tedbirlerinin etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı. Ocak ayında enflasyon Ekim 2011'den bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 5,4'e yükselmişti.

Çin'de üretici fiyatları, koronavirüs salgınının ekonomik aktiviteye fren yaptırmasının etkisi ile Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi. Fiyatlar, Ocak ayında da sadece yüzde 0,1 artmıştı.



Şubat ayında gıda fiyatları, domuz eti fiyatındaki yüzde 135,2'lik artıyın etkisi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 arttı. Gıda dışı fiyatlarda artış yüzde 0,9'da kaldı.



Gıda ve enerji fiyatlarında değişim dışarıda bırakıldığında Şubat ayında çekirdek enflasyon Ocak ayındaki yüzde 1,5'ten yüzde 1,0'a indi.