Çin’de fabrikaların yarısı hala kapalı

20 Şubat 2020

Hilal SARI

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’de üretim çarkları salgından korunma önlemleri nedeniyle tekrar iş başı yapmaya çalışıyor. Fakat Çin otoritelerinin dünya nüfusunu yeni koronavirüs Covid-19’dan korumak için şirketlere zorunlu kıldığı önlemler, üretimin beklendiği kadar hızlı normale dönemeyeceğine işaret ediyor. Çin’de yerel otoriteler fabrikaların yeniden açılması için şirket sahiplerinin çalışanları için en az on günlük maske stoğu yapmasını zorunlu kılıyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Çin’in ilk çeyrekte ancak yüzde 3,5 büyüyebileceğini öngördüklerini duyurdu. Bankanın müşteri notunda “Salgın hızla kontrol altına alınmazsa Çin ekonomisinin Q1 büyümesi yüzde 3,5’e kadar düşebilir” ifadelerini kullandı. Bankanın analizine göre Çin’de geçen hafta itibariyle üretim normal düzeylerin ancak yüzde 30 ila 50’si düzeyine yükselebildi. Ay sonu itibariyle bu düzeyin yüzde 60 ila 80’e yükselmesi bekleniyor.

Elektronikte üretim yüzde 30 kapasitede

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin’in Tianjin kentindeki fabrikasında üretime başladığını duyurdu. Fakat şirketten yapılan açıklamada “Tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamaya sokarken, üretimimiz ancak kademeli olarak artacaktır” denildi. Volkswagen geçen hafta Çin genelindeki 15 fabrikasından sadece birinde üretimin kısmen başladığını duyurdu. General Motors ondan fazla fabrikasını kademeli olarak açacağını belirtirken, Hyundai Çin’deki üretimine bu hafta başlamayı umuyor. Honda’nın Çin tesisi için planı 24 Şubat’ta işbaşı yapmak. Salgın öncesi iki vardiya çalışan dört Toyota fabrikasının üç tanesi tek vardiya ile işe başladı. iPhone üreticisi Foxconn’un bu ay sonunda salgın öncesi üretiminin yüzde 50’sine ulaşması bekleniyor. Elektronik sektöründeki üretimlerin kalitesini izleyen Instrumental’ın CEO’su Anna-Katrina Shedletsky, New York Times’a verdiği demeçte tüketici elektroniğinde geçen cuma itibariyle fabrikaların sadece yüzde 30’unun faaliyete geçtiğini belirtti.

G-20: Salgın büyüme için risk

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) finans liderleri bu yıl ve önümüzdeki yılda küresel ekonomik büyümede ılımlı bir düzelme olmasını bekliyorlar ancak Covid-19 salgınının aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu belirtiyorlar. 22-23 Şubat’ta yapılacak olan G20 toplantısının taslak bildirisinde, “2019 yılı sonundaki stabilizasyon emarelerinden sonra, küresel ekonomik büyümenin 2020 ve 2021 yıllarında ılımlı bir şekilde düzelmesi bekleniyor. Toparlanma, destekleyici finansal koşulların devamı ve ticaret gerginliklerindeki bazı gevşeme emareleriyle destekleniyor” ifadeleri yer aldı. Gelişmelere paralel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, desteklerini ifade etmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüştü.

Çinlilerin tren seyahatleri yüzde 48 düştü

Çin tren yolu işletmeleri bu yıl salgının büyük sekteye uğrattığı Yeni Yıl sezonunda (10-18 Şubat) toplam 210 milyon seyahat yapıldığını açıkladı. Xinhua haber ajansı bunun geçen yıla göre yüzde 46 düşüşe denk geldiğini belirtti. 21 Ocak’tan 18 Şubat’a toplam 118 milyon tren biletinin ücretsiz iade edildiği belirtildi. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre SARS salgınından üç yıl önce Çinli turistlerin yurtdışı harcamaları sadece 10 milyar dolarken, bu rakam 2018 yılına gelindiğinde 277 milyar dolara ulaştı. Asya ekonomileri Çinli turistlerin ilk sırada gelen destinasyonu. Endonezya adası Bali’de 40 bin otel rezervasyonu iptal edildi. Tayland Çinli turist sayısının 2 milyon azalmasını bekliyor. Ülkelerin seyahat kısıtlamaları ve karantina önlemleri Avrupa turizm sahnesindeki Çinli turist sayılarını da vuruyor. Barselona’da iptal edilen fuar tek başına 100 bin ziyaretçiye mal oldu. Her yıl Çin’den 800 bin ziyaretçi alan Paris’te lüks tüketimin en önemli durağı Galeries Lafayette’te de esnaf ciddi bir durgunluk yaşıyor. Çinli tur operatörleri Paris’ten sonra en çok Çinli turist giden Dijon kentinde sadece şubatta 40 otelde 3 bin oda iptal etti. Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya’da da turistik bölgelerde salgının etkisi görülmeye başlandı.

'Zorunlu tatil' uzaktan eğitime talebi de artırdı

Çin’de okulların salgın nedeniyle kapalı olması uzaktan eğitim sağlayan, internet üzerinden eğitim hizmeti veren şirket ve okullar bir adım öne çıktı. Hong Kong borsasında işlem gören okul sonrası hizmet sağlayıcısı New Oriental hisseleri çarşamba itibariyle yılbaşından bu yana yüzde 75 ralli yaptı.

Covid-19 İran’a da ulaştı: İki kişide tespit edildi

İran’da iki kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Bu, ülkede görülen ilk koronavirüs vakası olarak kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini geçtiği salgında, vaka sayısı da 75 bini geçti. Çin dışında en büyük salgın merkezi olarak geçen ve Japonya kıyısında karantina altında bekleyen Diamond Princess’te ise vaka sayısı 542’ye yükselirken, testi negatif çıkan tüm yolcuların tahliye işlemine başlanıyor. İlk etapta 500 yaşlı yolcunun tahliyesi gerçekleşecek.

Vaka sayısı, Singapur’da 81’e, Japonya’da 74’e, Hong Kong’da 63’e, Güney Kore’de 51’e Tayland’da 35’e yükseldi. Güney Kore’de yeni 20 vakanın 14’ünün Daegu kentindeki bir kilise etkinliğine katılmış kişiler olduğu belirtildi. Diamond Princess’te teşhis konulan 14 ABD vatandaşının ülkeye geri dönmesiyle ABD’deki vakaların sayısı da 29 oldu. Hong Kong’da ise ikinci ‘koronavirüs’ ölümü yaşandı. Kamboçya’ya demir atan MS Westerdsam cruise gemisinde 781 yolcunun hiçbirinde virüs tespit edilmedi. Yolcular ülkelerine dönmeye hazırlanıyor. Mürettebatın testleri birkaç gün daha sürecek. Bu bölgelerin dışında şimdiye kadar Covid-19 tespit edilen diğer ülkeler ise şöyle: Tayvan (23), Malezya (22), Almanya (16), Vietnam (16), Avustralya (15), Fransa (12), Makao (10), Birleşik Arap Emirlikleri (9), Birleşik Krallık (9), Kanada (8), İtalya (3), Filipinler (3), Hindistan (3), Kamboçya (1), Belçika (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Mısır (1), Sri Lanka (1).