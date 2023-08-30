Çin'de genç evlenen kadınlara 137 dolar ödül

Geçen hafta Changshan bölgesinin resmi Wechat hesabında yayımlanan bildiride, ödülün ilk evlilikler için "yaşa uygun evlilik ve çocuk doğurmayı" teşvik etmek amacıyla verildiği belirtildi.

Bölgede çocuk sahibi olan çiftler için çocuk bakımı, doğurganlık ve eğitim yardımları da sağlanıyor.

Çin'in altmış yıldır ilk kez nüfusunun azalmasından ve nüfusun hızla yaşlanmasından endişe duyan yetkililer, doğum oranını yükseltmek için mali teşvikler ve çocuk bakım olanaklarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi önlemi uygulamaya başladı.

Çin'de evlilik için yasal yaş sınırı erkekler için 22, kadınlar için 20. Ancak evlenen çiftlerin sayısı düşüyor. Bu durum, bekâr kadınların çocuk sahibi olmasını zorlaştıran resmi politikalar nedeniyle doğum oranlarını düşürüyor.