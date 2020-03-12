Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı

12 Mart 2020

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre, Çin'de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalarak 8,34 milyon oldu.



Ancak İdare yetkilisi Xiong Jie'nin verdiği bilgiye göre geçtiğimiz hafta uçuş sayısı, koronavirüs ile ilişkili sınırlamaları uygulanmaya bayladığı dönem öncesine gere yüzde 40 arttı.



Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden Zhang Qing'in verdiği bilgiye gör, Çinli hava yolu şirketleri Şubat ayında toplam zararları 3 milyar dolar (20,96 milyar yuan) oldu.



Çin hvacılık sektörünün Şubat ayında toplam zararı 24,59 milyar yuana ulaştı.