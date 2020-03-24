Çin'de hayat normale dönüyor

24 Mart 2020

Koronavirüs salgınıyla mücadele dünyanın dört bir yanında devam ederken salgının çıkış noktası olan Wuhan'da normalleşme yönünde kritik gelişmeler yaşanıyor.

Koronavirüse ilişkin son günlerin en pozitif haberi Çin'den geldi. Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentine uygulanan karantinanın sona erdirileceği bildirildi. Çinli yetkililer 25 Mart tarihinden itibaren 11 milyon insanın yaşadığı kentteki seyahat yasağını kaldıracak.

Çin'de 5 gündür ülke içi kaynaklı yeni vaka görülmüyor

Çin’de beş gündür ülke içi kaynaklı bulaşma tespit edilmedi. Sağlık yetkilileri, 39 yeni vaka kaydedildiğini ancak bunların hepsinin yurtdışı kaynaklı olduğunu duyurdu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, “Son 24 saat içinde yurt dışı kaynaklı 39 yeni vaka kaydedildi, 47 şüpheli vaka var ve hepsi Hubei eyaletinden olmak üzere dokuz kişi virüs nedeniyle öldü” açıklaması yaptı.

Çin'de meydana gelen corona virüs kaynaklı 3 bin 281 ölümün 3 in 260'ı Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşanmıştı.

Çin hükümeti ülkede başlayan corona virüs salgının ardından 58 milyondan fazla insanın yaşadığı Hubei eyaletini 23 Ocak'ta karantinaya almıştı.