Çin'de heyelan felaketi: 30 kişi kayboldu!
Çin'de meydana gelen heyelan nedeniyle 30 kişinin kaybolduğu açıklandı. Yaklaşık 200 kişi bölgeden tahliye edilirken; ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Junlian'daki Jinping köyünde heyelan meydana geldi. Yaşanan facia nedeniyle 10 ev toprak altında kalırken, 30 kişinin kaybolduğu öğrenildi.
Heyelandan iki kişi kurtarıldığı, yaklaşık 200 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na göre yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.