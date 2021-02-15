Çin’de internet reklam gelirleri 77 milyar dolara yükseldi

Çin İnternet Şebekesi Enformasyon Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre, ülkedeki internet reklam piyasasının hacmi, 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 büyüyerek 500 milyar yuana (77 milyar dolara) ulaştı.

Çin İnternet Şebekesi Enformasyon Merkezi’nin açıklamasına göre cep telefonuyla internet üzerinden reklam, 2018’de piyasanın yüzde 70’ini alırken geçen yılın yüzde 85 kadarına ulaştı.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, rapor satın alma eğilimine yön veren internetteki reklamların, hem e-ticareti hem de beraberinde taşımacılık sektörünü de hareketlendiriyor. Dünyada internet üzerinden alışveriş ve mobil ödeme rekorunu elinde bulunduran Çinliler, video izleme konusunda da oldukça istekli.

Rapor, bu nedenlerden dolayı, reklamların da hızla sanal dünyaya kaydığını vurguluyor. Öte yandan, Çin sosyal ağ platformları da tüketicilerin satın alma istekleri üzerinde etkili olduğu için sosyal medya reklamlarında da önemli bir sıçrama yaşanıyor.