Çin'de kabine değişikliği bekleniyor

Çin Komünist Partisi'nin 16 Ekim'de yapılacak 20'nci Ulusal Kongresi'nde Devlet Başkanı Xi Jinping'in 5 yıl daha görevini devam ettirmesi kararı alınması bekleniyor.

10 yıldır devlet başkanı olarak görev yapan Xi'nin yeniden seçilmesi ile birlikte üst yönetimde, kabinede değişiklik yapması bekleniyor.

Komünist Parti'nin 2300 delegesinin katılacağı ve yeni Merkez Komite'nin 200 üyesinin seçileceği Kongre'de, bu 200 kişilik Merkez Komite Politbüro'yu ve Daimi Komite'şi seçecek.

2013 yılından bu yana görevde olan Başbakan Li'nin Xi'nin yeniden seçilmesi ile görevini bırakması bekleniyor. Li'nin yerine adaylar ise Başbakan Yardımcıları Liu He, Han Zheng, Hu Chunhua ve Sun Chunlan.

Brookings Enstitüsü kıdemli üyesi Cheng Li yaptığı değerlendirmede, hali hazırda Politbüro'nun 25 üyesi arasında Başbakan Yardımcısı Liu He'nin de bulunduğurnu, ancak Liu He'nin Devlet Başkanı Xi ve Başbakan Li'nin yer aldıkları 7 kişilik Daimi Komite'nin üyesi olmadığını belirtti. Li, Liu He'nin Başbakan seçilmesi halinin bunun "uluslararası popülaritesinin" bir sonucu olacağını savundu.

Li, Daimi Komite üyesi Han Zheng yeni Başbakan olur ise bu "politika sürekliliği mesajı verecek" değerlendirmesini yaparken, Hu Chunhua'nın seçilmesinin "liderlik birlik içinde" mesajı vereceğini belirtti.

Wang Yang'in ibe 2013-2018 döneminde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Li, Wang'ın piyasa odaklı olarak bilindiğini ve onun seçilmesinin "sert politika değişikliği" anlamına geleceğini vurguladı.