Çin'de kamuya ait şirketlerin kârı 11 ayda arttı
Çin'de kamuya ait şirketler ve kamuya bağlı holdinglerin kârı, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artış kaydetti. Böylece toplam kâr 3,85 trilyon Yuan'a ulaştı.
AA
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Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Kasım 2024'te merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam gelirleri 74,89 trilyon Yuan (10,26 trilyon dolar), toplam kârları ise 3,85 trilyon Yuan (530 milyar dolar) oldu.
Bu dönemde toplam gelir, yıllık bazda yüzde 1,3 yükselirken toplam kâr yüzde 0,1 artış kaydetti.
Kamuya ait şirketlerin borçlarının varlıklara oranı ise kasım sonu itibarıyla yüzde 64,9'a ulaştı.