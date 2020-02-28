Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 790’a ulaştı

28 Şubat 2020

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Yaşanan can kayıplarının 41’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de 2, Sincan Uygur Özer Bölgesi’nde bir kişi yaşamını yitirdi.



Bu kapsamda toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 790’a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 952’sinin durumu ağır olmak üzere 78 bin 824’e çıktı.



Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 308’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı 65 bin 225’e geriledi. Kovid-19’dan taburcu edilen kişilerin sayısı da 36 bin 117’ye ulaştı.



Ayrıca Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 93’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.



Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Vaka sayısı ocaktan bu yana en düşük seviyede

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre yeni koronavirüs vakası sayısı ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Dün itibariyle teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı ise 327 artarak 78 bin 824'ye yükseldi. Hubei'de toplam vaka sayısı 65 bin 914 oldu.

Koronovirüs salgınının başladığı yer olan Hubei'de 26 Şubat'ta 409 ve dün 318 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.



Çin dışında tespit edilmiş koronavirüs vakası sayısı 4 bin 518'e ulaşırken, rapor edilmiş ölüm sayısı 70'e yükseldi.



36 binden fazla hasta iyileşti

Bugüne kadar 26 bin 403'ü Hubei'de olmak üzere 36 bin 498 kişi koronavirüsten iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.