Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Nisan Pazar Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (20 Nisan Pazar Döviz Kurları)Dolar
BBVA CEO’su Genç: Bankacılıkta yeni büyüme dalgasını yapay zeka getirecekBBVA CEO’su Genç: Bankacılıkta yeni büyüme dalgasını yapay zeka getirecekEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
