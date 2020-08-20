Çin'de küçük işletme kredileri yüzde 27,5 arttı

20 Ağustos 2020

Çin Merkez Bankası verilerine göre, ülkede bankaların küçük işletmelere kullandırdıkları kredi miktarı temmuz sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artışla 13,7 trilyon yuan düzeyine yükseldi.

Küçük işletmelere verilen bu kredilerin ortalama faizi de, geçen yılın aynı dönemine göre 0,91 puan düşüşle yüzde 5,27 oldu.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ihtiyatlı para politikasını uygun ve esnek olacağını belirtilirken, piyasa faizlerinin açık piyasa operasyonları ve orta vadeli kredi kolaylığı ile yönlendirileceğini vurgulandı.

(Kaynak: Foreks)