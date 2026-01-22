Çin'de kuraklığa rağmen tahıl üretimi rekor kırdı

Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı, kuraklık, sel ve bazı bölgelerde uzun süren yağışlara rağmen ülkede 2025 yılı tahıl üretiminin rekor düzeye çıktığını duyurdu.

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, Çin’in 2025 yılı toplam tahıl üretimi yaklaşık 714,9 milyon ton olarak kayda geçti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla 8,4 milyon tonluk artışa işaret ederken, tahıl üretiminin art arda ikinci kez 700 milyon ton eşiğinin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Hasat rekor seviyede

AP’nin aktardığına göre, Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı (MARA) Başkan Yardımcısı Zhang Xingwang, hasat döneminin verimli geçtiğini vurgulayarak, olumsuz iklim koşullarına rağmen üretimin yeni bir tarihi seviyeye ulaştığını ifade etti. Zhang Xingwang, “tahıl üretiminde bir kez daha bereketli hasat elde edildiğini” ve çıktının rekor seviyeye taşındığını söyledi.

Öte yandan yetkililer, soya fasulyesi ve yağlı tohum ekim alanlarının artırılmasına yönelik uygulamaların sonuçlarının istikrarlı biçimde alındığını bildirdi.

Açıklamada, 2025 yılı soya fasulyesi üretiminin 20,91 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, soya üretiminin dört yıldır üst üste 20 milyon tonun üzerinde seyrettiği kaydedildi.