Çin’de maden göçüğü: 5 kişi toprak altında kaldı
Çin’in Yünnan eyaletindeki bir madende, hafriyat döküm alanında yaşanan çökme sonucu 5 kişi toprak altında kaldı. Olay, Çuşiong Yi Özerk İli’nde bulunan bir madende meydana geldi. Çin devlet ajansı Xinhua’nın bildirdiğine göre, göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin’in güneybatısında yer alan Yünnan eyaletindeki bir madende, hafriyat alanının çökmesi sonucu 5 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.
Bölgede çalışmalar sürüyor
Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, olay Yünnan eyaletine bağlı Çuşiong Yi Özerk İli sınırları içinde bulunan bir madende meydana geldi. Maden sahasındaki hafriyat dökülen alanda yaşanan çökme sırasında, çevrede bulunan beş kişi göçük altında kaldı.
Yetkililer, olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.