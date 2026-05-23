Çin'de maden kazasında 90 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Şansi eyaletindeki Liushenyu kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 90 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Çin lideri Şi Cinping kaza hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını istedi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın paylaştığı verilere göre, Şansi eyaletinde meydana gelen kömür madeni kazası sonucunda 90 kişi hayatını kaybetti. Tongzhou Group bünyesinde faaliyet gösteren Liushenyu kömür madenindeki gaz patlaması, yerel saatle cuma günü 19.29'da gerçekleşti. Olay sırasında maden sahasında toplam 247 işçinin mesaide olduğu belirtildi.

Kömür madeni kazası sonrasında idari soruşturma başlatıldı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından arama kurtarma faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi talimatını verdi. Şi Cinping, yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesini ve kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir yasal soruşturma başlatılmasını istedi. Çin Başbakanı Li Qiang da resmi makamlarca bilgi akışının zamanında sağlanması ve yasal sorumlulukların titizlikle işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Göçük altından 201 kişi yüzeye çıkarıldı

Qinyuan yerel acil durum yönetim otoritesinin cumartesi sabahı bildirdiği verilere göre, olay yerindeki 201 işçi yüzeye çıkarıldı. İlk belirlemelerde sekiz olarak açıklanan can kaybının, sahadaki kurtarma ekiplerinin tespitlerinin ardından 90'a ulaştığı kaydedildi. Olay mahallindeki operasyonlar ve kazanın çıkış nedenine yönelik incelemeler sürüyor.

Resmi makamlar durum tespiti için sahada çalışıyor

Bölgedeki yerel acil durum yönetimi ekipleri ve sağlık personeli, maden sahasında aktif olarak görev yapıyor. Qinyuan yerel yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin yeraltı sistemleri kontrol ediliyor. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin yeni verileri ilerleyen saatlerde resmi kanallar üzerinden paylaşmaya devam edecek.