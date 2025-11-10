Çin'de otomobil satışları ekimde geriledi, ihracat arttı

Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) verilerine göre, ülkede Ekim ayında binek otomobil perakende satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 oranında azaldı. Aylık bazda da satışlarda yüzde 0,1'lik sınırlı bir düşüş yaşandı.

Yılın ilk on ayında binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış gösterdi. Buna karşın, ihracat tarafında büyüme devam etti. Otomobil ihracatı, ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında yükseldi.

Ekim ayında satışlar yıllık arttı

Yeni enerji araçları (NEV) ise büyümesini sürdürdü. Ekim ayında satışlar yıllık bazda yüzde 7,3 arttı. Ocak-Ekim döneminde NEV perakende satışlarında da yüzde 22'lik bir artış kaydedildi.

Marka bazında bakıldığında, BYD, Ekim ayında 80 bin 108 araç ihraç ederek sektör lideri oldu. Tesla Çin ise aynı dönemde 35 bin 491 araç ihracatıyla ikinci sırada yer aldı.