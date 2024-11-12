Çin'de resmi tatillere 2 gün eklendi

Buna göre, Çinlilerin geleneksel ay takvimine göre yeni yılı kutladığı Bahar Bayramı tatili, yeni yıl arifesinin de eklenmesiyle, 3'ten 4 güne çıkarıldı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'ndaki 1 günlük tatil, 2 Mayıs da dahil edilerek 1 gün daha uzatıldı.

Böylece yıl içinde resmi tatil olan günlerin sayısı 2 gün arttı.

Kararnamede ayrıca resmi tatillerin önündeki veya sonundaki hafta sonu tatilleriyle veya çalışanların yıllık izinleriyle birleştirilerek daha uzun tatiller ayarlanabileceği ancak ulusal günlerin etrafındaki tatillerin 6 günü aşmaması gerektiği belirtildi.

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Çin'de resmi tatillerin hafta sonu tatilleriyle birleşmesi halinde çalışanlar, birleştirilen ilave günleri, tatil öncesi hafta sonlarında 1'er gün çalışarak telafi ediyor.