Çin'de sanayi kâbusu devam ediyor

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Şubat 2025 döneminde 910,99 milyar yuan (125,53 milyar dolar) oldu.

Sanayi şirketlerinin karı, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı.

Sanayi şirketlerinin geliri ise bu dönemde yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, Aralık 2024'te yüzde 11 artarak önceki 4 aydaki düşüşü tersine çevirse de 2024 genelinde yüzde 3,3 azalmıştı.

Alınan tedbirler henüz reel ekonomiye yansımış değil

Sanayi karlılığındaki durgunluk, dünyanın en geniş sanayi üretimine sahip Çin'de zayıf iç talep, deflasyon, gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemlerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, geçen yıl eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkilerinin henüz reel ekonomiye yansımadığı gözleniyor.

Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini zor da olsa yakalamıştı. Hükümet bu yıl içinde aynı oranda büyüme hedefi belirlemişti.