Çin’de sanayi kârları Kasım’da sert düştü: Zayıf iç talep baskıyı artırıyor

Çin’de sanayi şirketlerinin kârları, Kasım ayında son bir yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü yaşadı. Zayıf iç talep ve deflasyonist baskılar, ihracattaki görece dayanıklılığa rağmen ekonomik toparlanmanın ivme kaybetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre sanayi kârları, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 13,1 geriledi. Ekim ayında düşüş yüzde 5,5 seviyesinde kaydedilmişti. Böylelikle kârlardaki gerileme sert şekilde hızlandı.

İç talepte zayıf tablo

Uzmanlar, ihracatın beklentilerin üzerinde seyretmesine rağmen iç talepteki kalıcı zayıflığın ve fabrika çıkış fiyatlarındaki deflasyonun şirket kârlılıklarını baskıladığını vurguluyor. Economist Intelligence Unit Kıdemli Ekonomisti Xu Tianchen, kâr verilerinin dördüncü çeyrekte ekonomik faaliyetteki genel soğumayla uyumlu olduğunu belirtti.

Yılın ilk 11 ayında sanayi kârları yıllık bazda yalnızca yüzde 0,1 arttı. Bu oran, Ocak–Ekim dönemindeki yüzde 1,9’luk büyümenin altında kaldı. Yavaşlamada, kömür madenciliği ve yıkama sektöründe kârların yüzde 47,3 düşmesi etkili oldu.

Çin ekonomisi büyüme tahmini

Yaklaşık 19 trilyon dolarlık Çin ekonomisinde yıl sonuna doğru ivme kaybı görülürken, henüz yeni bir kapsamlı politika desteği açıklanmadı. NBS Baş İstatistikçisi Yu Weining, küresel belirsizlikler ve sanayide devam eden yapısal dönüşüm nedeniyle kârlılıktaki toparlanmanın henüz sağlam bir zemine oturmadığını ifade etti.

Öte yandan Rhodium Group, Çin ekonomisinin 2025’te yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında büyüyebileceğini öngörüyor. Sektörel bazda ise otomotiv sanayisi yüzde 7,5’lik kâr artışıyla öne çıkarken, yüksek teknolojili üretimde yıllık yüzde 10 artış kaydedildi.