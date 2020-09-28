Çin'de sanayi şirketlerin karları dördüncü ayda da arttı

28 Eylül 2020

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, şirket karları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 artışla 612,81 milyar yuanı (89,83 milyar ABD Doları) buldu. Böylece son 4 aydır karlarda artış yaşandı.



Mayıs ayında bu işletmelerin büyüme hızının negatiften pozitife dönmesinden sonra, istikrarlı büyüme eğilimi korunuyor. İstatistikler, hammadde imalat sanayi kârının yüzde 32,5 artarak artış hızının Temmuz ayına göre 17,8 puan büyüdüğünü gösteriyor. Ekipman imalat sanayinin kârı bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak tüm büyük ölçekli sanayi işletmelerinin kârını 8,1 puan artırdı. Ocak ayından Ağustos ayına kadar, ülke çapındaki büyük ölçekli sanayi işletmelerinin toplam kâr hacmi bir önceki yıla göre yüzde 4,4 düştü, düşüş oranı Ocak-Temmuz dönemine oranla 3,7 puan daraldı.



Ulusal İstatistik Bürosu Sanayi Departmanı'nda kıdemli bir istatistikçi olan Zhu Hong, Ocak-Ağustos ayları arasında sanayi işletmelerinin ciroları ve kârlarındaki büyüme oranının henüz olumluya dönmediği görüşünde.



Zhu Hong, aynı zamanda, iç ve dış ortamın karmaşık ve değişken olmasından dolayı, işletmelerin kârlarının sürekli ve istikrarlı büyümesi için hala belli baskılarla karşılaşıldığına işaret etti.



Zhu Hong'a göre, iç talebin potansiyelinden daha fazla yararlanmak, piyasa oyuncularının canlılığını artırmak ve endüstriyel ekonomik kalkınmanın kalitesinin istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesini teşvik etmek gerekiyor.