Çin'de sanayi şirketlerinin kârları ilk çeyrekte arttı
Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Böylece, yılın ilk iki ayında kaydedilen yüzde 0,3'lük düşüş tersine çevrildi.
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, sanayi şirketlerinin kârları ilk çeyrekte yüzde 0,8 artarak toparlanma sinyali verdi.
NBS verilerine göre, mart ayında sanayi şirketlerinin toplam kârı yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetti.
Veriler, yıllık ana faaliyet gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,75 milyon dolar) olan sanayi şirketlerini kapsıyor.