Çin'de sanayi şirketlerinin kârları yüzde 27,7 arttı
Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarında büyüme eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artış gözlemlendi.
Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarında büyüme eylül ayında da hızlanmaya devam etti.
Eylül ayında sanayi şirketlerinin kârları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 arttı. Kârlar ağustos ayında yüzde 24 artış göstermişti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre yılın ilk 9 ayında ise sanayi şirketlerin karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 yükseldi. Ocak-Ağustos'ta artış oranı yüzde 21,6 olmuştu.