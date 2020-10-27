Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme yavaşladı
Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylül ayında da arttı, ancak artış oranı ham madde fiyatlarındaki yükselişin hem de üretici fiyatlarındaki deflasyonun etkisi ile yavaşladı.
Çinli sanayi şirketlerinin eylül ayı karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla 646,43 milyar yuan oldu. Karlar ağustos ayında yüzde 19,1 artmıştı.
Ocak-Eylül döneminde ise sanayi şirketlerinin karları geçen yılın aynı döneminini yüzde 2,4 altında 4,37 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.
Yılın üçüncü çeyreğinde büyük sanayi şirketlerinin kar marjı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 arttı, büyük sanayi şirketlerinin kar marjı ikinci çeyrekte ise yüzde 4 düşmüştü.