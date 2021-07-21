Çin'de sel nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Hınan eyaletinde dünkü yoğun yağışların ardından etkili olan sel, can kayıplarına neden olurken, 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua Ajansının haberine göre, arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 164 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Sel felaketinden, 1 milyon 200 binden fazla kişinin etkilendiği ifade edildi.

Hınan'ın başkenti Cıngcou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, selin kontrol altına alınmasının çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

Yağışlar nedeniyle birçok bölgede elektrik ve su kesintisi ile ulaşımda aksamaların yaşandığı Hınan'da, 46 nehir taştı.

60 yılın en fazla yağışı

Cıngcou Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.

Diğer yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düştü, Cıngcou'da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü.

Xinhua'nın haberine göre, 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyeti 11,3 milyon dolar oldu.