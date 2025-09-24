Çin’de Süper Tayfun Ragasa alarmı: 371 bin kişi tahliye edildi!

Pasifik Okyanusu’nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa, Filipinler’den sonra Tayvan, Hong Kong ve Çin’in güney kıyılarında etkili olmaya başladı.

Tayvan’da bilanço ağırlaştı

Tayvan’ın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasında aşırı yağış Matai’an Set Gölü’nün taşmasına yol açtı. Sel baskınında 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 30 kişi ise kayboldu. Yerel yetkililer, yaşamını yitirenlerin çoğunun evlerini zamanında terk edemeyen yaşlılar olduğunu açıkladı.

Afet ekipleri, Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti. Bölgede tren istasyonu kullanılamaz hale gelirken Matai’an Deresi üzerindeki köprü yıkıldı.

Hong Kong’da en üst düzey alarm

Ragasa gece saatlerinde Çin kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong Gözlemevi, fırtına uyarısını en üst seviye olan 10. dereceye çıkardı. Şehirde tüm ana, ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Yaklaşık 600 uçuş iptal edilirken, bazı tren seferleri de durduruldu.

Guangdong’da 371 bin kişi tahliye edildi

Çin ana karasındaki Guangdong eyaletinde, 4 aşamalı tayfun uyarı sisteminde en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan edildi. Çin Meteoroloji Merkezi, tayfunun öğleden sonra eyalette etkili olacağını, şiddetli rüzgar ve yağışların yarın akşama kadar süreceğini bildirdi.

Eyalette sel tehlikesi bulunan bölgelerden 371 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgeye 38 bin afet kurtarma görevlisi, 23 gemi, helikopter ve dronlar sevk edildi. Ayrıca 10 şehirde okullar, işyerleri ve toplu taşıma kapatıldı. Teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın’da 529 uçuş iptal edildi.

Süper Tayfun Ragasa’nın rotası

16 Eylül’de tropik fırtına olarak oluşan Ragasa, şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü. Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlarla ilerleyen tayfunun, Tayvan’dan sonra Çin’in güney kıyılarını vurması, ardından batıya yönelerek Vietnam’ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.