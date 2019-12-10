Çin'de tüketici enflasyonu yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine yükseldi

10 Aralık 2019

Domuz fiyatlarının yıllık bazda 110'a varan artış gösterdiği Kasım ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Bu, Ocak 2012'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oldu.



Ekim ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyonun Kasım'da yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Kasım ayında domuz fiyatlarında yaşanan artış tek başına tüketici enflasyonunu yüzde 2,64 artırdı.



Çin'de Kasım ayında gıda dışı fiyatlar geçen yılın aynı dinemine göre sadece yüzde 1,0 yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında tüketici fiyatları Kasım'da Ekim ayına göre yüzde 0,4 arttı. Ekim'de fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,9 yükselmişti.