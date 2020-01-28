Çin’de tüm okulların açılış tarihi ertelendi

28 Ocak 2020

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından dün yapılan duyuruda, ülke genelindeki kreşler, ilk ve ortaokullar ile yüksekokulların daha geç açılacağı belirtildi.



İkinci yarıyıl başlangıç tarihi konusunda net bilgi verilmezken, okulların açılış günlerinin bölgelerin koşullarına göre belirleneceği kaydedildi.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, okulların kış tatili sırasında öğrencileri evde kalma, toplu etkinliklere katılmaktan kaçınma ve gerekmedikçe dışarı çıkmama konusunda yönlendirmeleri gerektiği ifade edildi. Çin hükümeti, koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 Ocak’ta sona erecek yedi günlük Bahar Bayramı tatilini 2 Şubat’a kadar uzatma kararı almıştı.