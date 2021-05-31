Çin'de üç çocuk sahibi olmaya için çıktı
Çocuk sayısı politikasında değişikliğe giden Çin, üç çocuk sahibi olmaya izin verdi.
Reuters
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Son dönemlerde yenidoğan sayısında ciddi bir düşüş yaşanmasının ardından çiftlerin çocuk sahibi olmasını ikiyle sınırlayan politikada değişikliğe gidilen Çin'de sınır üçe çıkarıldı.
Bugün Xinhua haber ajansında yer alan haberde Devlet Başkanı Xi Jinping önderliğinde toplanan kurulun çiftlerin sahip olabileceği çocuk sayısında artışa gitmeye karar verdiği ancak kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı bilgisi yer aldı.