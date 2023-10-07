Çin'de Ulusal Gün Haftası tatilinde yurt içinde 458,3 milyon kişi seyahat etti

Çin'de, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan Ulusal Gün ile Ay takvimine göre kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında yurt içinde 458,3 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim'i kapsayan 8 günlük tatilde, karayollarıyla 290 milyon, demiryollarıyla 141 milyon, hava yollarıyla 17,12 milyon ve deniz ve nehir yollarıyla 10,18 milyon seyahat yapıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalarının uygulandığı geçen yıla kıyasla seyahatlerdeki artış yüzde 57,1 oldu.

Demiryollarıyla yapılan seyahatler geçen yıla göre yüzde 158, hava yollarıyla yapılanlar ise yüzde 195 artış kaydetti.

Öte yandan Ulusal Göçmenlik İdaresi de 8 günlük tatilde sınırlardan 11,82 milyon giriş ve çıkışın yapıldığını bildirdi.

Tatil süresinde Çin'den yurt dışına 5,95 milyon, yurt dışından Çin'e 5,87 milyon seyahat yapılırken, seyahat sayısı ülkeye girişte karantina tedbirlerinin uygulandığı geçen yıla kıyasla yaklaşık 3 kat arttı.