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Çin'de ulusal karbon salınımı ticaret sistemini haziran sonunda açacak

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, uzun süredir beklenen ulusal karbon emisyonu ticaret sisteminin haziran sonunda faaliyete geçeceğini  duyurdu.

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Çin Ekonomi ve Çevre Bakanı Huang Runqiu Hubei ve Shanghay ziyaretleri  sırasında yaptığı açıklamalarda, yerel yetkililerden test çalışmalarını  ve sistemin uygulamaya geçirilmesini mümkün olan ek kısa zamanda tamamlamalarını istedi.

Çin'in karbon salınımı ticaret sisteminde alım-satım platformu Shanghay'da, kayıt platformu ise Hubei'nin Wuhan kentinde olacak.

Diğer yandan, Çin'in enerji tüketiminde kömürün payı 2020 yılında hedefin de altına  indi. 2020 yılı sonunda kömürün payı yüzde 58 olan hedefin altında yüzde 56,8 olarak gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji kapasitesinde hızlı artış ve doğal gaz  kullanımının artması kömürün payının düşmesinde etkili oldu. Kömürün payının geçtğimiz 10 yılda yüzde 68 olmuştu.

Geçen yıl doğal ga, hidroelektrik, nükleer enerji ve rüzgar  enerjisinin payı 2020'de yüzde 1 artarak 24,3 oldu.

Çin'de enerji tüketimi 2020 yılında yüzde 2,2 artarak 4,98 milyar  ton kömüre eşit seviyede gerçekleşti. Ham petrol talebi yüzde 3,3 artarken, doğal gaz tüketimi ise yüzde 7,2 büyüdü.