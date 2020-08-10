Çin'de üretici fiyatları yüzde 2,4 geriledi
Çin Ulusal İstatistik Kurumu (NBS) verilerine göre, ülkenin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz ayında yüzde 2.4 düştü.
Çin'de üretici fiyatları deflasyonu, Temmuz ayında küresel petrol fiyatlarındaki artış ve endüstriyel faaliyetlerin koronavirüs öncesi seviyelere yükselmesiyle düştü.
Çin Ulusal İstatistik Kurumu (NBS) verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz ayında yüzde 2.4 düştü.
Reuters anketine katılan ekonomistler bu düşüşün yüzde 2.5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Haziran ayında ÜFE yüzde 3 gerilemişti.