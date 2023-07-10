Çin'de üretici fiyatlarında rekor gerileme

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Haziran 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 gerileyerek son 7,5 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. ÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki gerileme piyasaların yüzde 5 beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında, iç ve dış talebin zayıflamasıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre en büyük düşüşler enerji, metal ve kimya ürünlerinde görüldü.

Kovid-19 kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen yeni yılda üretici fiyatlarının hala istikrarsız olması, imalat sektörünün toparlanma ivmesini yakalayamadığını ve deflasyon baskısının sürdüğünü gösteriyor.

Haziran verileri aynı zamanda ekonomik büyümenin yavaşladığına dair yeni kanıtlar sunarken, ülke merkez bankasının gevşetici para politikasının, ülkenin geçen yılın son aylarında uyguladığı sıkı "sıfır Kovid" kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomiyi yeniden canlandırma ve büyümeyi sürdürmede yetersiz kaldığı şeklinde değerlendirildi.

Enflasyon geriliyor

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda değişim göstermedi.

Söz konusu oran, Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük enflasyon artışı olurken, beklenti tüketici fiyatlarının haziranda yüzde 0,2 artış göstermesi yönündeydi.

Haziranda gıda fiyatları yüzde 2,3 artarken, gıda ve enerji maliyetlerini içermeyen çekirdek enflasyon ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,4'e geriledi.

Çin hükümeti, 2023'te ortalama enflasyon yaklaşık yüzde 3'lük bir hedef belirlerken, enflasyon 2022'de yüzde 2 olarak kayıtlara geçmişti.