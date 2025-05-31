Çin'de üretim toparlanıyor ama daralma sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, Mayıs ayına ait resmi üretim satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Nisan ayındaki 49,0'dan 49,5'E yükselerek, analistlerin beklentilerine paralel geldi.

Üretim faaliyetlerindeki iyileşmede Pekin ve Washington arasındaki ticaret savaşı ateşkesi etkili oldu.

Endekste 50'nin üzerindeki bir okuma üretimde genişlemeyi, bunun altındaki bir okuma ise daralmayı gösteriyor.

Ancak, devam eden belirsizlikler nedeniyle daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.

Üretim alt endeksinde yükseliş

Üretim alt endeksi, Nisan ayındaki 49,8'den mayıs ayında 50,7'ye yükseldi. Toplam yeni siparişler için alt endeks, nisan ayındaki 49,2'ye kıyasla mayıs ayında 49,8'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri için alt endeks 44,7'den 47,5'e sıçradı.

Hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan Çin'in imalat dışı PMI verisi, nisan ayındaki 50,4'ti. Mayıs ayında ise 50,3'e geriledi.

Hizmet faaliyetlerini izleyen alt endeks, 50,1'den mayıs ayında 50,2'ye yükselirken, inşaat alt endeksi 51,9'dan 51,0'a geriledi.