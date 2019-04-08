Çin'de uygulama baskısı
Çin'in vatandaşlarını "Büyük Ulusu Öğrenmek" adlı uygulamayı kullanmaya zorladığı iddia edildi. Uygulama devlet başkanının videolarını içeriyor.
Çin'de milyonlarca kişinin, Devlet Başkanı Xi Jinping ve Komünist Parti tanıtımını yapan bir uygulamayı akıllı telefonlarına yüklemeye zorlandığı iddia edildi.
Independent'ın haberinde, "Xuexi Qiangguo" (Büyük Ulusu Öğrenmek) isimli uygulamayı kullananların, Xi'nin videolarını izlemek ve ekonomi politikalarına ilişkin bilgi yarışmasının sorularını yanıtlamak gibi faaliyetlerle puan topladıkları aktarıldı.
Haberde ayrıca, Komünist Parti yetkililerinin uygulamanın kullanılması için vatandaşlar üzerinde baskı oluşturduğu, görmezden gelenleri cezalandırdığı, okul idarelerinin uygulamayı kullanmayan öğrencileri düşük notlarla, şirketlerin de çalışanları maaş kesintisiyle tehdit ettiği iddiasına yer verildi.
Teknoloji devi Alibaba tarafından geliştirilen uygulamanın, yıl başında kullanıma açıldığı ve ülkede Apple cihazlarında en fazla indirilen aplikasyon haline geldiği belirtildi. Çin resmi basınına göre, uygulamanın ülkede 100 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.