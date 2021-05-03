Çin'de yeni konut fiyatları nisanda yükseldi

Çin'in büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi olan China Index Academy tarafından derlenen verilere göre nisan ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,23 arttı. Mart ayında fiyatlar yüzde 0,2 artmıştı.



Nisan ayında ikinci el konutlarda fiyatlar yeni konutlardan daha hızlı arttı. İkinci ek konutlarda nisan ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi. Mart ayında da ikinci el konut fiyatları yüzde 0,44 artmıştı.