Çin'de yolsuzlukla mücadelede

09 Ekim 2017

Çin'de 2012’den bu yana yürütülen yolsuzlukla mücadele kampanyasında 1 milyondan fazla kamu çalışanı veya Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilisi yolsuzluk gerekçesiyle ceza aldı.

Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 2012’den bu yana partinin kasaba ve köy teşkilatlarındaki yetkilileri ile kamu çalışanı olmak üzere 1 milyon 34 bin kişiye yolsuzluk gerekçesiyle ceza verildi. Cezalar, kişilerin parti üyeliklerinin düşürülmesi, kamudan uzaklaştırma veya tenzilirütbe şeklinde uygulanıyor.

İlçe, il, eyalet ve merkezi kent düzeyinde de en az 70 bin kamu veya parti yetkilisi yolsuzluk soruşturması geçirdi.

İktidara 2012'de gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yolsuzluğun kökünü kazıyacağı açıklamasının ardından, "kaplanlar" olarak nitelendirilen üst düzey bürokratlardan, "sinekler" diye anılan alt düzey bürokratlara kadar çok sayıda kişi yolsuzluk iddialarıyla soruşturuldu.

Ülke idaresinin tepe noktası olarak bilinen ÇKP Politbüro Daimi Komitesinden eski üye Cou Yongkang, bir dönem en güçlü siyasetçilerden eski Politbüro üyesi ve Çongçing Valisi Bo Şilay, Bo'nun halefi olarak Çongçin Parti Sekreterliği görevini yapan eski Politbüro üyesi Sun Cıngcai, eski Demiryolu Bakanı Liu Cıcün, Merkezi Askeri Komisyon başkan yardımcıları General Şü Cayhou ve General Guo Boşiong ile bakan ve yardımcısı düzeyinde çok sayıda kişi yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle idam, müebbet hapis, makam ve partiden ihraç gibi çeşitli cezalara çarptırıldı.

- Yolsuzluk firarilerine "tilki avı"

Çin’de yolsuzluk suçunun niteliğine göre, idam cezası ve müebbet hapis cezası verilebiliyor. Öte yandan, suçluların yasa dışı yollardan edindiği gelire devlet el koyuyor. Bu cezalardan kurtulmak için yurt dışına kaçan firariler için de "Sky Net" (Tienvang) ve "Tilki Avı" (Liehu) operasyonları düzenleniyor.

Çin Halk Bankası ve Çin Merkez Bankası aracılığıyla bu kişilerin, yasa dışı yollardan yaptığı para transferi ve kara para aklama trafiğine karşı sıkı önlem alınıyor. Ayrıca bu bankalar yasa dışı kazançların kurtarılması için ilgili bakanlıkla iş birliği yapıyor.

Ülkede, son 5 yılda 90 ülke ve bölgeden, 628’i eski parti üyesi veya kamu çalışanı olmak üzere 3 bin 339 firari ülkeye geri getirildi. Bu suçluların yasa dışı yollardan edindiği 9 milyar 360 milyon yüen (1,4 milyar dolar) ülkeye kazandırıldı. Bu kapsamda haklarında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan 100 kişiden 46’sı da tutuklandı.

Pekin yönetimi, yolsuzlukla mücadele ve incelemelerini, Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, Denetim Bakanlığı, Ulusal Yolsuzluk Önleme Bürosu, Yüksek Savcılıkların bünyesindeki yolsuzlukla mücadele ofisleriyle yürütüyor.

Halk yolsuzlukla mücadeleden memnun

Ulusal İstatistik Bürosunun yayınladığı anket sonucuna göre, Çin halkı, 2012’den bu yana yürütülen yolsuzlukla mücadele kampanyasından memnun.

Halkın 2012’deki yüzde 17,9 memnuniyet oranının 2016’da yüzde 92,9’a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA