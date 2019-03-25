Çin'deki patlamada ölü sayısı 78'e çıktı
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki kimya tesisinde geçen hafta meydana gelen patlamada ölü sayısı 78'e yükseldi.
Perşembe günü yerel saatle 14.48'de Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı, 14 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla, 78'e yükseldi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 56'sının kimliğinin teşhis edildiği bilgisini paylaştı. Patlamada yaralanan 600'den fazla kişi kentteki 16 hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yaklaşık 2.2 büyüklüğünde deprem etkisi yapan patlamadan sonra 176 itfaiye aracı ve bine yakın itfaiye personeli bölgeye sevk edilmiş, olay mahalline yakın okullar kapatılmıştı. Kimya tesisinin çevresinde yaşayanlar tahliye edilirken, yaklaşık 90 ev patlamadan zarar gördü.
Kaynak: AA